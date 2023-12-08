Власти Кубани намерены в будущем году завершить реконструкцию групповых водоводов

На это выделили почти 16 млрд рублей

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Кубани намерены в будущем году завершить реконструкцию всех действующих в регионе групповых водоводов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, выступая на сессии законодательного собрания края.

"В будущем году завершим строительство важнейших объектов - Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов, на это выделяем колоссальные средства - почти 16 млрд рублей, из них 7 млрд - краевые средства, а 8,9 млрд - средства инфраструктурного бюджетного кредита", - сказал Кондратьев. По его словам, проблему с дефицитом воды в Новороссийске, Геленджике и на Азовском побережье - там, где она существует - "надо решить раз и навсегда".

Кроме того, как пояснили в пресс-службе краевой администрации, по инициативе Кондратьева в краевом бюджете увеличили расходы на развитие систем водоснабжения и водоотведения почти на 1 млрд рублей, добавив более 600 млн рублей на газо- и теплоснабжение. "Важнейшие коммунальные объекты - Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы - строят в Краснодарском крае по краевой программе "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" и с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов, уже построили почти 80 км, сейчас в работе - 101,8 км", - заключили в пресс-службе.