В Красноярске ввели режим черного неба до 11 декабря

По данным Среднесибирского УГМС, в городе на выходные дни установится морозная и безветренная погода

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим черного неба, ввели в Красноярске до 11 декабря, говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

"С 19:00 (15:00 мск) 8 декабря 2023 г. до 19:00 (15:00 мск) 11 декабря 2023 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия", - говорится в сообщении.

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

По данным Среднесибирского УГМС, в городе на выходные дни установится морозная и безветренная погода. Дневная температура воздуха составит минус 24 градуса. Ночью столбик термометра покажет минус 36 градусов.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.