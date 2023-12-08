Силуанов назвал "Буратино" любимым мультфильмом по финграмотности

По словам министра финансов России, нужно не гнаться за большими деньгами, а заниматься своим образованием и иметь "хороших бизнес-партнеров"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов назвал своим любимым мультфильмом по финансовой грамотности "Буратино".

"Если честно, я сейчас мультики очень редко смотрю. Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа "Буратино", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос в ходе лекции на выставке "Россия".

По его словам, нужно не гнаться за большими деньгами, а заниматься своим образованием и иметь "хороших бизнес-партнеров".

"Знания, команда и креатив - это основные составляющие успеха, которые, кстати, и были в "Буратино", - резюмировал глава Минфина.