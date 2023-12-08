Стенд Карачаево-Черкесии с начала выставки-форума "Россия" посетили 500 тыс. человек

Глава республики Рашид Темрезов отметил, что главной целью участия в выставке является привлечение потенциальных туристов в регион

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стенд Карачаево-Черкесской республики с начала выставки-форума "Россия" посетили около 500 тыс. человек, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"За время работы выставки стенд Карачаево-Черкесии посетило около 500 тыс. человек. Уверен, каждый из них узнал о республике что-то новое для себя, увидел, сколько республика сделала за последние несколько лет. Главная наша цель, чтобы после посещения нашей экспозиции как [можно] больше гостей захотели лично приехать к нам и сами убедились в том, как прекрасна наша большая родина и каждый субъект в отдельности", - сообщил Темрезов на открытии дня республики на выставке.

Он отметил, что Карачаево-Черкесия - это стабильный, спокойный, динамично развивающийся регион, неотъемлемая часть России.

"У нас реализовано множество социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан", - добавил глава республики.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.