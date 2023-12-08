В Керчи завершили ремонт поврежденного из-за возгорания газопровода

Восстановление газоснабжения проводится поэтапно

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы завершили на участке газопровода в Керчи, где ранее произошло возгорание, жителям поэтапно начали подавать газ, сообщили в пресс-службе госпредприятия Республики Крым "Крымгазсети".

"В 12 часов 30 минут ремонтно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления в районе промбазы по улице Генерала Петрова в Керчи окончены. <...> Восстановление газоснабжения проводится поэтапно в связи с тем, что при повторных пусках газа проводится проверка на герметичность газораспределительных сетей, внутридомовых и внутриквартирных газопроводов", - говорится в сообщении.

О возгорании ТАСС ранее сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи. По словам главы городской администрации Святослава Брусакова, авария оставила без газоснабжения 25-30 тыс. абонентов.