В РТРС сообщили, что телебашни в регионах включат подсветку в День Конституции

В Казани, Костроме, Кызыле, Саратове и Улан Удэ на башнях появится надпись "30 лет Конституции Российской федерации"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Телебашни в российских городах включат праздничную подсветку в День Конституции 12 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"12 декабря в честь 30-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации башни РТРС озарятся праздничной архитектурно-художественной подсветкой. Останкинская телебашня в Москве окрасится цветами российского триколора. В Казани, Костроме, Кызыле, Саратове и Улан Удэ на башнях появится надпись "30 лет Конституции Российской федерации" - говорится в сообщении.

В Нальчике на телебашню выведут изображение оптической копии официального издания Конституции РФ и бегущую строку "12 декабря. День Конституции", башню в Перми украсят эффект разноцветного салюта и изображения радиоволн в связи с 65-летием филиала РТРС в регионе", добавляет пресс-служба.

Также к акции присоединятся башни в Благовещенске, Брянске, Грозном, Майкопе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Твери, Пензе, Самаре, Сочи, Ярославле и других городах.

Конституция РФ принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.