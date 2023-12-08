ЛДПР проведет форум содействия СВО в январе 2024 года в Москве

В партии отметили, что на мероприятии пройдет выставка военной амуниции и актуальных IT-решений, волонтеры представят разработки дронов и БПЛА, военное снаряжение собственного производства, швейную продукцию, пищевые наборы быстрого приготовления

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Форум содействия специальной военной операции (СВО), который ЛДПР проведет в Москве совместно с общественной волонтерской организацией "Рокот-Центр 33" в январе 2024 года, соберет производителей БПЛА, волонтеров и добровольцев для решения проблем участников СВО. Об этом в ходе лекции студентам Тюменского государственного университета сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"13 января будущего года мы проведем большое мероприятие в Москве под девизом "Плечом к плечу". Оно соберет всех производителей БПЛА, волонтеров, добровольцев, которые самоотверженно работают для приближения победы. <…> Ваши идеи, ваши проблемы, ваши предложения, которые могли бы помочь фронту и стране, - все принимается", - сказал он.

В партии отметили, что на мероприятии пройдет выставка военной амуниции и актуальных IT-решений, волонтеры представят гостям разработки дронов и БПЛА, военное снаряжение собственного производства, швейную продукцию, пищевые наборы быстрого приготовления. В рамках форума будет организована работа дискуссионных площадок для обмена опытом, общения с участниками СВО, встреч с меценатами, заключения партнерских соглашений, стратегические сессии и мастер-классы, кроме этого, состоится запуск проекта "Топливная карта волонтера".

На форуме также обсудят вопросы подготовки совместных предложений для совершенствования законодательства в интересах укрепления обороноспособности и национальной безопасности государства, а также развития волонтерского движения, формирования перечня мероприятий, проектов, направленных на поддержку СВО, которые ЛДПР озвучит на площадке Государственной думы.