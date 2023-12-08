В Волгодонске 12 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией

Всего зарегистрировали 43 случая заболевания, большинство пациентов отправили на амбулаторное лечение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря /ТАСС/. В Волгодонске 12 учащихся одной из школ госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции, еще 31 человека отправили на амбулаторное наблюдение. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

"В Волгодонске зарегистрировано 43 случая проявления острой кишечной инфекции у учащихся одной из школ, из них 12 детей госпитализировано. Состояние школьников оценивается как средней степени тяжести, наблюдается положительная динамика. Остальные дети находятся на амбулаторном наблюдении", - говорится в сообщении.

В Волгодонске осуществляется прием детей, не явившихся в школу. Он ведется с разделением потоков пациентов в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, специалисты проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекцией у школьников. "Произведен отбор проб продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов. Персонал пищеблока обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций", - добавили в ведомстве.

Проводятся лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия.