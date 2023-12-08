Макрон объявил конкурс на создание современных витражей для собора Нотр-Дам

Президент Франции отметил, что новые витражи позволят нынешнему веку "оставить свой след в истории Собора Парижской Богоматери"

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил конкурс на создание современных витражей для Собора Парижской Богоматери, который пострадал от пожара в 2019 году.

"Мы проведем конкурс, который позволит современным художникам представить свои работы в области фигуративного искусства", - сказал Макрон во время посещения собора для ознакомления с ходом работ по его восстановлению.

По словам президента, новые витражи позволят нынешнему веку "оставить свой след в истории Собора Парижской Богоматери". Ранее архиепископ Парижа Лоран Ульрик заявил, чтобы работы по восстановлению собора "должны остаться в памяти французов".

Кроме того, Макрон рассказал о планах по созданию специального музея, посвященного собору и находящейся рядом с исторической больницей Отель-Дье. Так, в экспозиции музея будут представлены старые витражи собора и петух, венчавший его шпиль. Этот шпиль был уничтожен пожаром в 2019 году.

Архитектурная реплика

В конце ноября реставраторы восстановили шпиль собора, рухнувший при пожаре. Эта конструкция высотой в 96 м была собрана на строительной площадке в восточном регионе Франции Гранд-Эст в марте.

Команда мастеров скрупулезно последовала проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814-1879), автора шпиля. Тщательная работа над архитектурной репликой продолжалась несколько месяцев. Генерал армии Жан-Луи Жоржелен, курировавший реставрацию по поручению Макрона, заверял, что парижане в намеченные сроки увидят "в небе над Парижем этот шпиль, увенчанный, как прежде, петухом". Сам Жоржелен не дожил до этого момента: 74-летний генерал погиб в Пиренеях в конце лета во время похода в горы. Теперь его имя выгравировано на шпиле.

Новый шпиль, как и его предыдущая версия, изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом.

Мировой исторический памятник

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году Собор Парижской Богоматери отметил 850-летие.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме вспыхнул пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Конфедерация католических епископов Франции по следам пожара храма назвала его "огромной утратой, огромной раной". Весной 2019 года в конфедерации были убеждены, что "потребуются годы и годы восстановительных работ". Тогда же Макрон заявил, что считает реальной реставрацию в течение пяти лет. Он подчеркнул, что это должно произойти "без какого-либо ущерба качеству материалов и самому реставрационному процессу.

По данным Елисейского дворца, собор будет открыт для посещения 8 декабря 2024 года, однако полное завершение работ намечено на 2029 - 2030 годы.