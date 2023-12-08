Готовность реконструируемого здания консерватории Петербурга оценили в 70%

По словам представителя компании-подрядчика, АО "Политехстрой" Сергея Рыбака, основным негативным последствием пожара стала копоть, осевшая на 200 кв. м уже отреставрированных фасадов здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Степень готовности здания Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, которое несколько лет находится на реставрации и где 6 декабря произошел пожар, составила 70%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"Готовность у нас 70%", - сказала главный специалист пресс-службы Юлия Карнова.

Как сообщало ГУ МЧС по городу, 6 декабря поступило сообщение о возгорании на первом этаже здания консерватории. Пожар произошел в складском помещении на площади 100 кв. м. В пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства" подчеркнули, что пожар не повлияет на сроки реализации объекта и строительный процесс. Сдача объекта запланирована на конец 2025 года, при этом уже в 2024-м в консерватории должен состояться первый концерт.

Представитель компании-подрядчика, АО "Политехстрой", сообщил журналистам, что главным негативным последствием пожара стала копоть, осевшая на 200 кв. м уже отреставрированных фасадов здания. "Наши специалисты занимаются устранением последствий возгорания, отмывают стены от копоти. Сейчас мы начинаем возведение лесов на пострадавшем участке фасада. Из 8 тыс. кв. м общей фасадной площади пострадало от копоти всего лишь около 200 м", - рассказал директор по корпоративным коммуникациям "Политехстроя" Сергей Рыбак.

Он подтвердил, что при пожаре не пострадали помещения, находящиеся на реставрации. "Ключевые реставрационные локации - такие, как Малый зал Глазунова, Домовая церковь, Парадная лестница - они остались нетронутыми ни огнем, ни копотью. То же самое можно сказать о ключевой локации строительной - Большом зале Рубинштейна, там сейчас тоже полным ходом идут работы", - сказал Рыбак.

Проводится расследование обстоятельств пожара, его причины устанавливают дознаватели МЧС.

О консерватории

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова - высшее музыкальное учебное заведение, старейшая консерватория России. Она была основана 8 сентября 1862 года постановлением комитета директоров Императорского русского музыкального общества. В соответствии с указом президента России от 6 декабря 1995 года консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Историческое здание консерватории находится на реставрации уже несколько лет. Завершить работы изначально планировали в 2019 году. В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 13,6 млрд рублей на реконструкцию консерватории в период с 2020 по 2025 год. Основные работы в рамках реконструкции должны завершиться в первом квартале 2024 года.