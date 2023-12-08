В Подмосковье пройдут более 50 новогодних ярмарок

На ярмарках можно будет приобрести товары для праздника, а также фермерскую продукцию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 новогодних ярмарок планируется провести в 40 городских округах Московской области. На них можно будет приобрести товары для праздника, а также фермерскую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В декабре для жителей и гостей Подмосковья традиционно организуются новогодние тематические ярмарки, на которых, помимо фермерских продуктов, можно найти сопутствующие товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от региональных ремесленников и мастеров", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.

В пресс-службе уточнили, что всего запланировано организовать более 50 тематических ярмарок, они пройдут в 40 городских округах Подмосковья.

"В этом году для удобства граждан все ярмарки будут нанесены на интерактивную онлайн-карту Минсельхозпрода Московской области. На ней будут отображены торговые площадки с точным адресным ориентиром и графиком работы", - добавил Мурашов.