В Липецком зоопарке разработали ночной турмаршрут

Его начнут проводить с 29 декабря

ТАСС, 8 декабря. Сотрудники Липецкого зоопарка разработали ночной турмаршрут, сообщается на странице учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

"Жизнь животных после закрытия зоопарка не замирает, наоборот - некоторые питомцы становятся белее активными. Для участников ночной экскурсии разработан специальный маршрут. Посмотрим сумеречных дикобразов, питонов и удавов, летучих собак, енотов, если повезет, услышим вой волков. В сумерки активны филины и белые совы, послушаем их уханье", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, маршрут называется "Ночь в зоопарке", его начнут проводить с 29 декабря, гостям предложат угостить верблюдов и пони морковью, а во время новогодних праздников - погадать под елкой, где, в том числе будут разыгрывать шкуру змеи, которая, по поверью, приносит владельцу богатство и успех.

Липецкий зоопарк создали в 1973 году, на площади 4 га разместили более 3,5 тыс. экземпляров животных 320 видов, из них 47 видов занесено в Международную Красную книгу и 21 - в Красную книгу России. Зоопарк участвует в 10 программах по разведению и сохранению редких видов животных, таких как лошадь Пржевальского, зубр, амурский тигр и дальневосточный леопард, орлан-белохвост, черный гриф, орел-могильник, дрофа, винторогий козел. Ежегодно зоопарк принимает более 200 тыс. посетителей.