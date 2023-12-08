Межрелигиозный совет России призвал силовиков уважать верующих и их святыни

Всех верующих традиционных религий страны члены совета призвали "к рассудительности, трезвости ума, терпению и хранению себя в мире и любви к ближним, вне зависимости от их национальности и религиозного исповедания"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Межрелигиозный совет России (МСР) призвал сотрудников силовых структур при проведении оперативных мероприятий с уважением относиться к верующим и к религиозным зданиям и не допускать осквернения святынь. Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

В конце октября на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями основных религиозных конфессий России глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин обратил внимание главы государства на участившиеся рейды сотрудников правоохранительных органов во время пятничных молитв в мечети. По мнению муфтия, данные мероприятия не результативны в борьбе с терроризмом, экстремизмом и бесконтрольной миграцией, и при этом вызывают широкий резонанс у общественности.

"Межрелигиозный совет России, понимая необходимость борьбы с экстремизмом, призывает органы власти и силовые структуры при исполнении своих законных функций по поддержанию общественного порядка с уважением относиться к верующим и к религиозным зданиям. Мы категорически не приемлем попытки осквернения религиозных святынь, священных книг и символов", - говорится в заявлении.

Всех верующих традиционных религий страны члены Межрелигиозного совета России призвали "к рассудительности, трезвости ума, терпению и хранению себя в мире и любви к ближним, вне зависимости от их национальности и религиозного исповедания". "Ответственность перед Богом и людьми, взаимное уважение, приверженность традициям - это то, что отличает нас от деструктивных сект и течений", - отмечается в обращении.

МСР также обратился к религиозным организациям РФ с просьбой, чтобы они пресекали любые провокации и попытки посеять межрелигиозную рознь. "Поддержание и приумножение достигнутого уровня гражданского согласия - это залог мирного будущего для нас и наших потомков", - говорится в заявлении.