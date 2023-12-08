Песков впечатлен тем, сколько слов в поддержку Путина присылают к прямой линии

Представитель Кремля допустил, что характер подготовки к прямой линии немного поменяется после заявления президента о том, что он намерен идти на выборы в 2024 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впечатлен тем, что многие из обращений к прямой линии с главой государства Владимиром Путиным - это не жалобы или вопросы, а слова в поддержку главы государства.

"Меня поразило, честно говоря, огромное количество слов поддержки президента без обращений. Просто люди заявляют о том, что они поддерживают президента. Люди писали о том, что президент обязан идти дальше и баллотироваться. И меня это поразило, потому что это люди из разных регионов и разного возраста", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Песков допустил, что характер подготовки к прямой линии немного поменяется после заявления Путина о том, что он намерен идти на выборы в 2024 году. "По крайней мере, вот сейчас уже констатируем уже, что значительно выросла активность граждан", - добавил представитель Кремля.

В 2023 году прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате. 14 декабря глава государства в прямом эфире ответит на вопросы россиян в программе "Итоги года с Владимиром Путиным".