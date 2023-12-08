В Краснодарском крае начали формирование трех пилотных муниципальных округов

Процедуру проведут путем объединения всех поселений, входящих в состав Туапсинского, Приморско-Ахтарского и Ленинградского районов

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Поселения Туапсинского, Приморско-Ахтарского и Ленинградского районов в Краснодарском крае преобразуют в три муниципальных округа, которые станут пилотными для региона. Соответствующее решение депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли на сессии.

"Сегодня мы приняли законы о преобразовании трех пилотных районов. Подчеркну, что эти решения опираются на выбор жителей муниципальных образований. Теперь в соответствии с законодательством последует процедура выборов глав и депутатов советов. Предвосхищая появление вопросов и опасений о том, что власть отдалится от граждан, замечу, что в границах бывших поселений будут работать территориальные органы администраций муниципальных округов. Со своей стороны мы и далее будем оказывать необходимую помощь нашим муниципальным образованиям, решая задачи укрепления их экономики, создания достойных условий для жизни кубанцев", - прокомментировал принятие законов в первом чтении председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

По данным пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края, такая процедура происходит путем объединения всех поселений, входящих в состав районов. Административными центрами новых муниципальных округов станут станица Ленинградская, города Приморско-Ахтарск и Туапсе. При формировании муниципальных округов будет предусмотрен переходный период - до 1 января 2025 года. За это время необходимо будет сформировать органы местного самоуправления и урегулировать прочие правовые вопросы.