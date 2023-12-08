Кравцов заявил, что ЧП в брянской школе могло произойти под влиянием недружественных стран

Глава Минпросвещения считает, что вопросы воспитания и ограждения детей от негативной информации в интернете крайне актуальны и требуют обсуждения

ТАСС, 8 декабря. Стрельба в гимназии №5 в Брянске, где два человека погибли и пять пострадали, могла стать следствием целенаправленного влияния на учеников со стороны стран, ведущих против России информационную войну. Такое мнение выразил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"К сожалению, вчерашний трагический случай в Брянске еще раз показывает то негативное влияние социальных сетей, неподконтрольное. Пока еще следствие идет, проверка. Но, в том числе, возможно, целенаправленно было проведено влияние на учеников со стороны других стран, которые сегодня ведут против нас информационную войну", - сказал он на совещании "Развитие систем образования в субъектах Российской Федерации, расположенных в Приволжском федеральном округе, в контексте формирования суверенной национальной системы образования" в Марий Эл.

Кравцов отметил, что вопросы воспитания и ограждения детей от негативной информации в интернете крайне актуальны и требуют обсуждения. Он напомнил, что в школах должны использоваться только проверенные государственно-информационные ресурсы, такие как ФГИС "Моя школа" и "Сферум".