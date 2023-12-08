В Свердловской области планируют очистить 10 водоемов до 2028 года

Объекты определили по итогам мониторинга озер и рек региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Очистку и реабилитацию 10 водоемов планируется провести в Свердловской области до 2028 года. Они определены по результатам масштабного мониторинга, прошедшего в 2023 году, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"По предложениям министерства природных ресурсов и экологии региона, направленных в Нижне-Обское бассейновое водное управление, предварительным перечнем запланировано, что очистка от донных отложений озера Шарташ, источника питьевого водоснабжения для Екатеринбурга, будет проведена в период с 2025 по 2028 год. В 2026-2027 годах ожидаются работы на Верхне-Макаровском, Верхне-Сысертском водохранилищах и озере Окуневском. Расчистить ложа от донных отложений озер Балтым и Багаряк планируют в 2027-2028 годах, также в 2027 году запланировано начало работ на Артинском водохранилище и озере Щелкунском. Расчистка от донных отложений лож Верх-Исетского водохранилища и озера Боевского намечена на 2028 год", - говорится в сообщении.

Объекты определены по итогам масштабного мониторинга озер и рек региона, прошедшего в 2023 году. Всего в рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" было обследовано 14 водоемов.

"На основании проведенных обследований принято решение о направлении предложений о включении нуждающихся в восстановлении водоемов в предварительный перечень мероприятий единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Это позволит привлечь в Свердловскую область финансирование, которое будет направлено на восстановление наших рек и озер", - цитирует департамент министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года специалисты завершили очистку от донных отложений Черноисточинского водохранилища, которое является основным источником воды для Нижнего Тагила. Работы длились около двух лет, всего со дна подняли больше 200 тыс. тонн ила.