Пасечник допустил включение мобильного интернета в ЛНР до конца 2023 года

Как уточнил глава региона, решение об отключении интернета было принято из соображений безопасности

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник не исключил возобновление работы мобильного интернета в ЛНР.

"Переговоры мы сейчас ведем по данному вопросу с силовиками. Вопрос в стадии проработки. Я думаю, что в ближайшее время, может, даже до конца года, в середине декабря, решение будет принято и интернет будет включен", - сказал он на пресс-конференции на выставке-форуме "Россия".

Мобильный интернет в ЛНР отключили 10 сентября 2022 года. Пасечник пояснял, что это вынужденная мера. По его словам, интернет включат, как только это станет безопасно.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.