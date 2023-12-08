В Подмосковье реконструируют около 20 домов культуры до 2026 года

Также в регионе ведутся работы по созданию единого стандарта домов культуры

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют провести реконструкцию около 20 домов культуры в ближайшие два года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В Подмосковье почти 900 ДК, занимаются в них 260 тыс. ребят. С 2018 года мы построили и реконструировали семь домов культуры в Молодежном, Реутове, Воскресенске, Одинцово, Наро-Фоминске и Раменском. До 2026 года приведем в порядок еще 20 объектов", - написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что также в Подмосковье ведутся работы по созданию единого стандарта домов культуры. "Понимаем, что дома культуры все разные - есть и большие центры, есть совсем маленькие, но тут важнее наполнение. Сделаем упор на качество услуг, разнообразим творческие кружки", - добавил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время в Подмосковье доступна единая платформа для записи детей в кружки и секции.