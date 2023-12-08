Пробки в Москве достигли 9 баллов вечером 8 декабря

Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в пятницу достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт движется по улицам города медленно, на дорогах гололедица.

По данным на 17:45, скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и набережных, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Варшавском и Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях. Движение особенно затруднено по Садовому, Бульварному и Третьему транспортному кольцам, а также большей части МКАД.