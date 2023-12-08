В районах Тувы намерены заменить каждый второй фельдшерско-акушерский пункт

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в 2023 году завершат строительство семи пунктов

КЫЗЫЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Каждый второй старый фельдшерско-акушерский пункт в Туве намерены заменить, сообщил на встрече с журналистами во время своего визита в Туву министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В Туве каждый второй [старый] ФАП будет заменен. В этом году завершается строительство еще семи новых пунктов. Это очень большой, серьезный шаг для сельского здравоохранения. Эти ФАПы оснащаются новым оборудованием и, конечно же, создают удобство и комфорт как для персонала, так и для пациентов", - сообщил Мурашко.

По данным регионального минздрава, в Туве работает 91 ФАП. Более 40 пунктов построили в республике в рамках нацпроекта "Здравоохранение" за последние четыре года. Обновить все сельские объекты здравоохранения, размещенные в устаревших и аварийных зданиях, планируют до 2025 года.

Министр добавил, что одной из главных задач в республике является строительство новой детской больницы. "Для меня было важно, как выбрана для [больницы] площадка, сделано проектирование. В 2021 году мы поддержали предложение республики по строительству детской больницы. Следующий год объявлен Годом семьи, поэтому прошу руководство республики приступить к строительству этого нужного объекта", - пояснил министр.

Детскую больницу с поликлиникой и стационаром на 150 коек построят в Кызыле. Сумма инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей. В больнице предполагается два хирургических зала. После завершения строительства в новое здание переместится детское хирургическое отделение Республиканской больницы №1.