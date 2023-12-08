Мать героя России заявила, что Путин знает страну изнутри и понимает ее проблемы

Сапижат Мазаева поддержала выдвижение президента РФ на выборах в 2024 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мать погибшего бойца специальной военной операции, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева отметила заслуги президента Владимира Путина в сфере образования, поддержав его выдвижение на выборах. Он знает проблемы страны изнутри, поддерживает Дагестан, сообщила ТАСС Мазаева после участия в церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества и личного общения с президентом.

"Я подошла к президенту и поддержала его выдвижение, потому что он многое делает для Дагестана, старается. Для меня, так как я много лет проработала учителем, важно, что с каждым годом развивается сфера образования, отношение к учителям меняется и изо дня в день становится лучше. Это человек, который все понимает изнутри, он понимает где и какие проблемы, поэтому он должен быть с нами, поэтому моя позиция была такой", - сказала Мазаева.

Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.