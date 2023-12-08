Чернышенко считает, что празднование 650-летия Кирова послужит развитию туризма в регионе

В 2024 году город также станет новогодней столицей России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Празднование 650-летнего юбилея Кирова в 2024 году будет способствовать развитию туризма в Кировской области, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия города, которое прошло на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

"[В Кировской области] развита сфера услуг. В преддверии юбилея будет развиваться очень сильно туризм. Гости приедут в большом количестве, тем более что Киров в следующем году станет новогодней столицей России", - сказал Чернышенко.

Как рассказал губернатор региона Александр Соколов, план подготовки к юбилею предусматривает 21 мероприятие, из них 10 событийных и 11 инфраструктурных. На выполнение плана направят 394 млн рублей. "Уже прошел Международный фестиваль детских театров "Вятка - город детства", международные молодежные Циолковские чтения, создание мультимедийных материалов, посвященных 650-летию основания Кирова. В декабре завершается издание презентационных печатных материалов, посвященных 650-летию, печать выпуска подарочного альманаха", - отметил Соколов.

Подготовка к юбилею

Киров отметит юбилей в 2024 году. В планах - проведение концертов с участием российских звезд, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров и других мероприятий. Сейчас в Кирове ведутся работы по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, ремонт памятников культуры, идет благоустройство парка имени Кирова и Александровского сада, планируется обновление площади перед областной филармонией. В исторической части города появятся новые общественные пространства. К юбилею планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала и провести ремонт аэровокзального комплекса.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.