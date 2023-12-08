Эксперт сообщил, что иностранные специалисты смогут получить бессрочный ВНЖ в РФ

Глава комитета по миграционной политике и трудовому законодательству общероссийской общественной организации "Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей" Тимур Беслангуров уточнил, что это станет возможным после двухлетнего пребывания с этим статусом, привязанным к месту работы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Иностранные специалисты смогут получить бессрочный вид на жительство в РФ после двухлетнего пребывания с этим статусом, привязанным к месту работы. Об этом сообщил глава комитета по миграционной политике и трудовому законодательству общероссийской общественной организации "Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей" Тимур Беслангуров, выступая на заседании круглого стола "Нововведения в российском миграционном законодательстве и релокация бизнеса". Мероприятие организовано Аппаратом Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития и Российско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей.

Беслангуров отметил, что с 2024 года иностранным работникам после увольнения необходимо найти нового работодателя в течение 30 дней. "Это необходимо для того, чтобы избежать аннулирования визы. Если разрешение на работу не забирают в миграционных органах в течение этого времени, виза будет обнулена", - резюмировал эксперт.

Партнер компании Kept Донат Подниек подчеркнул важность учета валютных аспектов при перемещении персонала. "Важен выбор схемы уплаты налогов и страховых взносов. Первая схема предусматривает индивидуальную ответственность иностранного работника за налоговую декларацию, - сказал он. - Вторая подчеркивает необходимость разработки механизмов для учета граждан, работающих по иностранным договорам, чтобы обеспечить уплату полных сумм страховых взносов и предотвратить ущерб для государственных страховых фондов". Гендиректор Apple Real Estate Данила Савченко обратил внимание на положительные изменения в процессе аренды жилья для иностранцев за последние 15 лет.