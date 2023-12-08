В СЗФО завершился Год педагога и наставника

В Петербурге состоялся концерт Игоря Бутмана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Год педагога и наставника для Северо-Западного федерального округа завершился в Санкт-Петербурге концертом народного артиста России Игоря Бутмана, а также награждением лучших педагогов. Как рассказал корреспонденту ТАСС исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского Андрей Богданцев, в Петербурге собрались представители всех 11 регионов СЗФО.

"На сегодняшний концерт были приглашены заслуженные и народные учителя, а также победители различных профессиональных конкурсов. В итоге в Петербурге собрались представители всех 11 регионов Северо-Запада, примерно 50 из них получили награды за свой вклад в проведение Года педагога и наставника, который действительно повернул общество лицом к учительству, к педагогу. Также большое внимание было уделено понятию "наставника" - не только в школе, но и в промышленности, культуре, медицине", - сказал Богданцев.

По его словам, по всей России прошло более 7 тыс. тематических мероприятий, а общий охват участников составил 18 млн. Приглашение на завершающий Год педагога и наставника концерт также получили директора и заместители директоров школ, наставники в сфере культуры, спорта, медицины, наставники на предприятиях, кураторы и мастера групп, работающие в сфере среднего профессионального образования, а также учителя, которые принимали участие в СВО или чьи ученики стали героями СВО.

"Игорь Бутман - это музыкант, который понятен разным поколениям, а у нас собрались как раз педагоги разных поколений - есть совсем убеленные сединами, есть совсем молодые, которые победили в конкурсе "Педагогический дебют" в этом году. Такая инструментальная музыка понятна всегда и всем", - отметил Богданцев.

Концерт провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и стал одним из восьми мероприятий, завершающих Год педагога и наставника, - по одному на каждый федеральный округ. После концерта около 50 человек получили государственные награды, 8 из них получили почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. За этот год прошли мероприятия для популяризации и повышения престижа педагогических профессий, развития института наставничества, а также привлечения молодежи в профильные вузы.