В Керчи возобновили подачу газа в котельные и на заводы после возгорания газопровода

Всего авария оставила без газоснабжения 25-30 тыс. абонентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Подачу газа в три котельные Керчи, а также на заводы и санаторий возобновили после возгорания на участке газопровода. Об этом сообщили в оперштабе Республики Крым.

"Возобновлена подача газа на три котельные, завод "Фрегат", "Пролив", завод имени Войкова, санаторий "Москва-Крым", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что работы по возобновлению подачи газа ведут Керченские и Феодосийские "Крымгазсети". 8 декабря также планируется запуск газа абонентам в несколько поселков и частный сектор.

О возгорании на участке газопровода в Керчи утром в пятницу ТАСС ранее сообщили в ЕДДС Керчи. По словам главы городской администрации Святослава Брусакова, авария оставила без газоснабжения 25-30 тыс. абонентов.