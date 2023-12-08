Папа Римский посвятил праздник Девы Марии матерям детей, "погибших от войн"

До традиционной церемонии, на которой присутствовали представители римских властей и простые верующие, понтифик вознес молитву в церкви Богоматери Великой

ВАТИКАН, 8 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск посвятил проповедь традиционного праздника Непорочного зачатия Девы Марии, который отмечает католическая церковь, "страдающим материям", "оплакивающим детей, погибших в войнах и от терроризма".

"Богородица, вверяем тебе многих матерей, которые оплакивают детей, погибших в войнах и от рук террористов. Прояви милосердие к народам, страдающим от бедности и несправедливости, войн, вверяем тебе украинский народ, народы Палестины и Израиля, попавшие в спираль насилия", - сказал Франциск в проповеди у подножия колоны с Богоматерью на площади Испании в Риме, где традиционно возложил венок цветов.

До традиционной церемонии, на которой присутствовали представители римских властей и простые верующие, Папа Римский вознес молитву в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Марджоре). А в полдень 86-летний понтифик обратился к верующим на площади Святого Петра из окна Апостольского дворца. Из-за острого бронхита два последних воскресенья Франциск выступал по видеосвязи и сам не читал тексты. На этот раз он сам произнес все речи. Среди прочего Франциск объявил, что 25-26 мая 2024 года в Ватикане пройдет первый Международный день детей.

8 декабря католическая церковь отмечает праздник Непорочного зачатия Девы Марии. В этот день в 1854 г. папа Римский Пий IX провозгласил догмат о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. В православии он не признается. Этот религиозный праздник - официальный государственный выходной на Апеннинах, дающий старт предрождественскому периоду.

В субботу на площади Святого Петра откроют рождественский вертеп, а также зажгут огни на елке. Традиционная церемония зажжения огней на рождественской елке в Риме проходит 8 декабря. В 2023 году главный символ праздника перенесен с площади Венеции, где идут работы по строительству станции третьей ветки метрополитена, на Народную площадь (Пьяцца дель Пополо).