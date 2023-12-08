Кабмин внес в Думу законопроект о продлении на год отмены правил ОСАГО для новых регионов

В случае принятия законопроект должен вступить в силу с 1 января 2024 года для "обеспечения непрерывности процесса правового регулирования в указанной сфере"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о продлении до 31 декабря 2024 года режима отмены для жителей новых регионов обязательного автострахования. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно действующим редакциям федеральных конституционных законов о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, там до 1 января 2024 года "не применяется законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Однако, согласно пояснительной записке, "в настоящее время существует необходимость продления неприменения правового регулирования ОСАГО на территориях новых субъектов на срок до 31 декабря 2024 г. включительно". "В то же время обязанность заключения договора ОСАГО при выезде за пределы указанных территорий, уже установленная федеральными конституционными законами и законодательством Российской Федерации об ОСАГО, сохраняется", - добавляют разработчики.

В случае принятия законопроект должен вступить в силу с 1 января 2024 года для "обеспечения непрерывности процесса правового регулирования в указанной сфере".