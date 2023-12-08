Псковский губернатор рекомендовал муниципалитетам отказаться от новогодних салютов

Михаил Ведерников также попросил жителей соблюдать временные рамки запуска фейерверков

ПСКОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал муниципальным властям и местным предприятиям отказаться от запуска новогодних салютов и направить сэкономленные деньги на нужды фронта.

"Что касается городских мероприятий, настоятельно рекомендую всем муниципалитетам воздержаться от запуска салютов, то же касается предприятий и организаций. Удовольствие не из дешевых, а сейчас есть другие приоритетные направления, куда стоит направить эти средства. Уверен, что все это хорошо понимают и поддержат. Лучше направим дополнительные средства на передовую", - сказал Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также попросил жителей Псковской области соблюдать временные рамки запуска салютов и фейерверков и не портить Новый год окружающим, так как "соседи могут принимать громыхания совсем не как праздник".

В Псковской области с 3 июля 2023 года запуск фейерверков и салютов запрещен. В ноябре в запрет внесли корректировку с разрешением салютов с 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года. Запуски до и после этого времени - административное правонарушение со штрафом от 5 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей - для предприятий.