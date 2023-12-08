За пассажирами совершившего аварийную посадку в Минводах самолета вылетит резервный рейс

По данным пресс-службы авиакомпании "Россия", пассажирам на время ожидания предоставят напитки и горячее питание

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Резервный самолет готовится к вылету из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, где совершил аварийную посадку из-за срабатывания датчика давления пассажирский самолет авиакомпании "Россия". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Резервное воздушное судно готовится к вылету из Санкт-Петербурга, ориентировочное время вылета из Пулково - 20:30 мск", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что пассажирам на время ожидания предоставят напитки и горячее питание.

В Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщается, что ведомство организовало проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании "Россия" в Минеральных Водах.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с возвратом самолета рейса FB 6358 Минеральные Воды - Санкт-Петербург в аэропорт вылета. Прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее ТАСС в оперативных службах, решение об аварийной посадке самолета, на борту которого находились 111 пассажиров, приняли в связи с разгерметизацией кабины. Пострадавших нет.