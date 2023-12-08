В ГД внесли законопроект о создании спецусловий для получения образования инвалидами

Под специальными условиями проектом предлагается понимать проведение адаптированных образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания, учитывающих особенности психофизического развития таких обучающихся и состояние их здоровья

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании специальных условий для получения образования инвалидами. Кроме того, предлагается заменить термин "умственно отсталый" на термин "нарушение интеллекта". Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Документом предлагается обязать на федеральном уровне образовательные организаций создавать специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время такое обязательство для образовательных организаций предусмотрено нормативными актами РФ, например приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 года "Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии".

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить, какие именно специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья обязаны соблюдать педагогические работники. Под специальными условиями проектом предлагается понимать проведение адаптированных образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания, учитывающих особенности психофизического развития таких обучающихся и состояние их здоровья.

Законопроект разработан в соответствии с планом основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства на период до 2027 года, утвержденного распоряжением правительства РФ от 23 января 2021 года.

Авторы уточняют, что установление типового порядка не будет ограничивать реализацию органами власти субъектов Российской Федерации собственных полномочий, поскольку позволит субъектам сохранить специфику работы специалистов и деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (при наличии).

"Такое решение позволит повысить качество предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", - убеждены разработчики.

Замена терминологии

Также законопроектом предлагается заменить термин "умственно отсталый" на термин "нарушение интеллекта". Первый термин, по мнению авторов, является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и заведомо ограничивает возможности детей, имеющих такой диагноз, в успешной социализации.