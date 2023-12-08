Более 30 школ ПФО вошли в топ-200 российских образовательных учреждений

Всего с 2019 года в округе создали около 90 тыс. новых мест в школах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 декабря. /ТАСС/. Более 30 школ Приволжского федерального округа по итогам 2023 года вошли в топ-200 образовательных учреждений России, сообщил ТАСС заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев на церемонии награждения лучших педагогов и наставников округа.

"Это люди, которые награждены званиями заслуженного учителя Российской Федерации и благодарственными письмами, почетными грамотами. Это представители огромного количества людей, которые делают педагогический труд в Приволжском федеральном округе. Это люди из тех 260 тыс. человек, которые трудятся педагогами в Приволжском федеральном округе, из них 214 тыс. у нас учителей. Это те люди, которым мы должны сказать спасибо за то, что в топ-200 школ страны они вывели 34 учебных заведения, которые располагаются у нас, в регионах ПФО", - сказал Машковцев.

В пресс-службе полпредства ТАСС сообщили, что благодаря принятым мерам на всех уровнях власти всего с 2019 года в округе создали около 90 тыс. новых мест в школах, к концу 2023 года во всех регионах округа будет обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Во время церемонии к педагогам по видеосвязи обратился глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что педагог и наставник - это важнейшая профессия. "Именно от учителей зависит будущее России, будущее мира. Вы наравне с родителями воспитываете в детях любовь к Родине, уважение к подвигам предков, чувство гордости за свою страну", - сказал Кравцов.

Ежегодно с 2007 года президент России Владимир Путин своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. 2023-й стал Годом педагога и наставника.