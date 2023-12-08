Главным событием телевизионного сезона на ТЭФИ признали работу военкоров ВГТРК в зоне СВО

Военные корреспонденты подчеркнули, что это награда прежде всего погибшего в ноябре журналиста телеканала "Россия-24" Бориса Максудова

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главным событием телевизионного сезона на национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023 признали работу военкоров ВГТРК в зоне специальной военной операции, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии вручения ТЭФИ в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание".

Выйдя на сцену, военные корреспонденты ВГТРК подчеркнули, что это награда прежде всего погибшего в ноябре корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова.

"Он не любил, когда его называли военкором, - находясь там, где для страны сейчас быть важнее всего, он просил, чтобы его представляли в эфире специальным корреспондентом. Он считал, что на войне главное - люди. Неважно, как тебя называют, важно показывать людей. И он это делал каждый день. И сейчас это делают наши ребята, военкоры, которые едут в горячую точку и работают там. Это ваша награда, ребята", - сказала со сцены вдова Максудова Ольга Армякова. Зал проводил корреспондентов аплодисментами.

О премии ТЭФИ

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в этом году в два этапа: 7 декабря статуэтки вручили в Государственном академическом Малом театре России, а 8 декабря победителей награждают в отеле "Марриотт империал плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.