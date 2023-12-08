В 21 регионе России прогнозируют 40-градусные морозы в выходные

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, центр и юг Красноярского края ожидают морозы до -50 градусов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Костромскую, Кировскую, Омскую, Новосибирскую области и несколько других регионов ожидают морозы до -35...-40 градусов в выходные дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холоднющая погода будет в целом ряде регионов на этих выходных. Во всех регионах Северо-Западного федерального округа морозы будут до -35...-38 градусов. Из Центрального федерального округа выделяется Костромская область, где ожидается -35 и более градусов. На севере Поволжья, в Кировской области, Пермском крае, прогнозируется до -40 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае также ожидаются 40-градусные морозы. "Центр и юг Красноярского края ожидают морозы даже до -50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, получается, суперсибирские морозы", - сказал он.

Морозы до -45 градусов и ниже прогнозируют в Якутии.