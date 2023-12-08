Трансляция парада ко Дню ВМФ на Первом канале завоевала премию ТЭФИ

Передвижную студию канала установили на Стрелке Васильевского острова, откуда вышли в эфир ведущие Светлана Зейналова и Тимур Соловьев

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Прямая трансляция" стала трансляция торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ в эфире Первого канала, сообщает корреспондент ТАСС. Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание" проходит в Москве.

Трансляция Главного военно-морского парада вышла в эфир в рамках утреннего праздничного канала, посвященного Дню ВМФ. Передвижную студию Первого установили на Стрелке Васильевского острова, откуда вышли в эфир ведущие Светлана Зейналова и Тимур Соловьев. Трансляция велась с суши, бортов участвующих в параде кораблей, а также дронов и вертолетов.

В номинации "Трансляция культурного события" приз получило водно-пиротехническое шоу "Алые паруса", которое транслировали на Пятом канале.

О премии

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в этом году в два этапа: 7 декабря статуэтки вручили в Государственном академическом Малом театре России, а 8 декабря победителей награждают в отеле "Марриотт империал плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.