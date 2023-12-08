Звание "Почетный гражданин Чувашской Республики" присвоили трем Героям России

Звание присвоили посмертно Николаю Петрову, Дмитрию Семенову и Александру Старчкову

ЧЕБОКСАРЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев посмертно присвоил звание "Почетный гражданин Чувашской Республики" трем уроженцам региона, совершившим подвиги в зоне проведения специальной военной операции и ставшим Героями России. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы региона.

"За совершение подвига, мужество, смелость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звания присвоены (посмертно) старшему лейтенанту Николаю Петрову, гвардии рядовому Александру Старчкову, гвардии майору Дмитрию Семенову. Всем им ранее президент России Владимир Путин присвоил (посмертно) звание Героя России. Мною подписан указ о том, что все наши земляки являются почетными гражданами Чувашской Республики", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Николай Петров из Яльчикского округа был командиром второй мотострелковой роты, возглавил штурмовую группу на боевой машине пехоты в районе населенных пунктов Червоноармейское и Павловка. Он вышел во фланг обороняющегося противника, уничтожил большое количество вооружения и живой силы. Его машина подорвалась на мине во время прикрытия подразделения, военнослужащий получил смертельные ранения в бою с превосходящими силами противника.

Уроженец Алатырского округа Александр Старчков вызвался добровольцем в разведывательную группу специального назначения. В ходе выполнения боевых задач в районе населенного пункта Диброво первым увидел противника, оповестил командира группы и сосредоточил на себе весь огонь противника, ценой жизни дав возможность спастись раненым боевым товарищам.

Под командованием уроженца Чебоксарского округа Дмитрия Семенова находился головной дозор спецназначения. В ходе зачистки лесного массива в Харьковской области он получил тяжелое ранение и во время перекрестного огня подпустил боевиков на максимально близкое расстояние, приведя в действие противопехотную оборонительную гранату.