На выставке Россия прошла премьера документального фильма "Спасибо, родная"

Героями картины стали пианист Денис Мацуев, олимпийская чемпионка Камила Валиева, певец Shaman, актер Егор Бероев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и другие

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Презентация документальной картины АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" и телеканала RT "Спасибо, родная!" состоялась на Международной выставке-форуме "Россия" в пятницу. Героями фильма стали пианист Денис Мацуев, олимпийская чемпионка Камила Валиева, певец Shaman, актер Егор Бероев, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и другие, сообщает корреспондент ТАСС.

Режиссерами документального фильма выступили Дмитрий Хрусталев и Екатерина Кожакина. Создатели поделили страну в своем фильме на условные географические блоки, далее герои картины - известные в своей профессии люди - приезжают в родные края и через любовь к своей малой родине показывает любовь к стране. Каждый герой их картины дает свой ответ на вопрос "С чего начинается Родина?"

"Когда мы писали сценарий, думали, как объять необъятное, потому что Россия огромная, 160 национальностей и много субъектов. В 55 минут уместить это практически невозможно. <...> Поэтому мы с пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым были в его родном Иркутске. Через Иркутск, через развитие в Иркутске школьного образования и творчества показывали развитие Сибири. С олимпийской чемпионкой Камиллой Валиевой мы ездили в ее родной город Казань, где начиналась ее карьера. С Егором Бероевым, москвичом, мы ходили по Москве, смотрели, как меняется столица", - сказал журналистам Хрусталев.

Сразу после показа документальный фильм станет доступен в библиотеке нового онлайн-кинотеатра документального кино artel.doc, презентация которого также состоялась на выставке "Россия".

"Три года назад, когда после пандемии мир, казалось бы, перевернулся с ног на голову, а потом началась специальная военная операция и наши ребята поехали на фронт, стало понятно, что реальные истории жизни намного драматургичнее любых придуманных историй, и документальное кино становится во многом интереснее художественного. Мы решили сделать первую бесплатную площадку, где будут доступны самые интересные документальные фильмы и истории людей со всего света. Мы назвали наш кинотеатр artel.doc, потому что наша платформа - это настоящая артель людей, которые объединены одной идеей - рассказывать истории так, чтобы от них невозможно было оторваться", - сказала руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева.