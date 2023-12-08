За четыре года в Поволжье построили более 2,5 тыс. медучреждений

В округе также приобрели 25 тыс. единиц медицинского оборудования и 3,5 тыс. автотранспорта

ТАСС, 8 декабря. Более 2,5 тыс. медучреждений построили в Приволжском федеральном округе за четыре года. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова по итогам 70-го заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, которое проходило в Чебоксарах.

"В нашем округе в сельской местности проживает четверть населения. Поэтому здоровье и организация там медицинской помощи имеют первостепенное значение. За последние четыре года в ПФО открыто и построено более 2,5 тыс. медицинских учреждений (ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник и районных больниц); приобретены тысячи (25 тыс.) единиц медицинского оборудования и автотранспорта (3,5 тыс.)", - приводятся пресс-службой слова Игоря Комарова.

В рамках заседания высказали несколько рекомендаций, которые передадут на рассмотрение в Государственную думу и правительство России. В частности, среди инициатив предложения по обеспечению жильем медицинских работников, а граждан - лекарствами для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний. Кроме того, предлагается увеличить квоты на целевое обучение по дефицитным специальностям и размер единовременной компенсационной выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

70-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО прошло 8 декабря в Чебоксарах под председательством координатора, председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина. В работе приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, Глава Чувашской Республики Олег Николаев, депутаты Государственной Думы, а также руководители региональных парламентов.