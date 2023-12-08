Участники благотворительного вечера "Екатерининской ассамблеи" собрали 200 млн рублей

Главным лотом аукциона был протокол заседания канцелярии Главного правления сибирских и казанских заводов от 21 мая 1745 года, его приобрел основатель компании "Сима-ленд" Андрей Симановский за 35 млн рублей

ТАСС, 8 декабря. Участники прошедшего в Екатеринбурге благотворительного вечера "Екатерининской ассамблеи" собрали 200 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

"Благодарю каждого из вас за участие в ежегодном благотворительном вечере "Екатерининской ассамблеи". Цель нашего с вами общего проекта - давать надежду людям, которые попали в сложные жизненные ситуации, нуждаются в помощи. Мы планировали собрать деньги на три проекта, а получилось - на семь. Мы собрали рекордную сумму - 200 млн рублей, в России таких аукционов не было никогда", - процитировали в пресс-службе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, главным лотом традиционного благотворительного вечера "Екатерининской ассамблеи" стал уникальный исторический документ, предоставленный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Это протокол заседания канцелярии Главного правления сибирских и казанских заводов от 21 мая 1745 года. В тот день крестьянин деревни Шарташ Ерофей Марков принес в канцелярию крупинки найденного им на проселочной дороге желтого металла. В Российской империи было открыто первое месторождение рудного золота, сегодня Березовский рудник - самое старое действующее золотодобывающее предприятие в мире.

По данным департамента, лот приобрел основатель компании "Сима-ленд" Андрей Симановский за 35 млн рублей. Эти деньги вместе с другими собранными средствами пойдут на оборудование для Свердловского госпиталя ветеранов войн, для Екатеринбургского перинатального центра и на поддержку екатеринбургского Дома ребенка.

"Безусловно, за 300 лет Екатеринбург неоднократно преображался, но неизменными остаются традиции меценатства, заложенные в городе и в целом на Урале. Сегодняшний вечер имеет целевой характер, мы понимаем, куда пойдут деньги, собранные на аукционе. Хочу поблагодарить всех вас, потому что вы на протяжении многих лет занимаетесь бизнесом, а помимо этого ведете огромную работу по оказанию благотворительной помощи вне рамок таких мероприятий", - цитирует Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Благотворительный проект "Екатерининская ассамблея" проводится с 2011 года по инициативе президента Свердловского областного фонда промышленников и предпринимателей. Центральным событием благотворительного вечера становится аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Собранные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.