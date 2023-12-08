В Калмыкии в 2025 году планируют провести саммит буддийских стран

В республике при Центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" планируют также создать буддийское образовательное учреждение для детей

ЭЛИСТА, 8 декабря. /ТАСС/. Республика Калмыкия станет в 2025 году местом проведения саммита буддийских стран, сообщил глава региона Бату Хасиков во время прямой линии с населением.

"В 2022 году был создан Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям на федеральном уровне. В текущем году в Бурятии был проведен первый международный буддийский форум, в котором мы с Шаджин Ламой геше Тензин Чойдаком принимали участие. Там было принято решение: в 2025 году в Республике Калмыкии мы будем проводить саммит буддийских стран", - сказал Хасиков.

Он отметил, что философия буддизма сейчас становится все более интересна людям и важна. В республике при главном храме - Центральном хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни" планируется создать буддийское образовательное учреждение для детей. По словам главы региона, Центральный хурул сегодня является как религиозным, так и историческим, культурным, духовным центром республики, куда за моральной поддержкой и благословением приходят тысячи людей из Калмыкии и буддистов из других регионов страны.

"Стремление жить в гармонии с самим собой и окружающим внешним миром очень актуально и важно, чтобы чувствовать себя благополучно, постоянно совершенствоваться", - добавил Хасиков.

Буддизм - одна из распространенных на территории России религий. Традиционно регионами, где исповедуется буддизм, являются Бурятия, Тува, Калмыкия и Забайкальский край.

Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходил в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нем участвовали гости из Вьетнама, Индии, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и других буддийских стран. Организаторами форума выступили Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.