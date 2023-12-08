"Москва. Кремль. Путин", "Вести" и военкоры. Лауреаты премии ТЭФИ-2023

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ прошла в Москве. В пятницу были объявлены победители в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание".
ТАСС публикует список победителей премии.
Информационные программы
- Дневная информационная программа - "Новости", "РЕН ТВ";
- Ведущий дневной информационной программы - Мария Ситтель, "Вести", "Россия-1";
- Вечерняя информационная программа - "Вести", "Россия-1";
- Ведущий вечерней информационной программы - Владимир Чернышев, Эльмира Эфендиева, НТВ;
- Ведущий информационно-аналитической итоговой программы - Ирада Зейналова, "Итоги недели", НТВ;
- Информационно-аналитическая итоговая программа - "Вести недели", "Россия-1".
Ток-шоу
- Дневное общественно-политическое ток-шоу - "60 минут", "Россия-1";
- Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу - Андрей Норкин, Иван Трушкин, "Место встречи", НТВ;
- Вечернее общественно-политическое ток-шоу - "Москва. Кремль. Путин", "Россия-1";
- Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу - Владимир Соловьев, "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Россия-1".
Репортажи, расследования, интервью
- Программа социальной направленности - "День ангела", Пятый канал;
- Журналистское расследование - "Золото. Чужакам тут не место", "РЕН ТВ";
- Информационный сюжет - "Учеба без отрыва от семьи: как работают кочевые школы в Якутии", Эдмунд Желбунов, НТВ;
- Репортер - Дмитрий Кулько, Первый канал;
- Интервьюер - Федор Бондарчук, "Кино в деталях", СТС;
- Документальный фильм - "Кто тебя победил никто", Первый канал.
Спорт
- Программа о спорте - "Катар-2022. Все на футбол", "Матч ТВ";
- Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор - Георгий Черданцев, "Катар-2022", "Матч ТВ".
Прямой эфир
- Прямая трансляция - трансляция торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ, Первый канал;
- Трансляция культурного события - водно-пиротехническое шоу "Алые паруса", Пятый канал.
Особенная номинация
- Главное событие телевизионного сезона - работа военкоров ВГТРК в зоне специальной военной операции
О премии ТЭФИ
Церемония награждения проходила в два этапа, 7 декабря были названы победители в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы".
Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.
Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.
ТАСС - генеральный информационный партнер премии.