"Москва. Кремль. Путин", "Вести" и военкоры. Лауреаты премии ТЭФИ-2023

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ прошла в Москве. В пятницу были объявлены победители в номинациях категории "Информационное и общественно-политическое вещание".

ТАСС публикует список победителей премии.

Информационные программы

Дневная информационная программа - "Новости", "РЕН ТВ";

Ведущий дневной информационной программы - Мария Ситтель, "Вести", "Россия-1";

Вечерняя информационная программа - "Вести", "Россия-1";

Ведущий вечерней информационной программы - Владимир Чернышев, Эльмира Эфендиева, НТВ;

Ведущий информационно-аналитической итоговой программы - Ирада Зейналова, "Итоги недели", НТВ;

Информационно-аналитическая итоговая программа - "Вести недели", "Россия-1".

Ток-шоу

Дневное общественно-политическое ток-шоу - "60 минут", "Россия-1";

Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу - Андрей Норкин, Иван Трушкин, "Место встречи", НТВ;

Вечернее общественно-политическое ток-шоу - "Москва. Кремль. Путин", "Россия-1";

Ведущий вечернего общественно-политического ток-шоу - Владимир Соловьев, "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Россия-1".

Репортажи, расследования, интервью

Программа социальной направленности - "День ангела", Пятый канал;

Журналистское расследование - "Золото. Чужакам тут не место", "РЕН ТВ";

Информационный сюжет - "Учеба без отрыва от семьи: как работают кочевые школы в Якутии", Эдмунд Желбунов, НТВ;

Репортер - Дмитрий Кулько, Первый канал;

Интервьюер - Федор Бондарчук, "Кино в деталях", СТС;

Документальный фильм - "Кто тебя победил никто", Первый канал.

Спорт

Программа о спорте - "Катар-2022. Все на футбол", "Матч ТВ";

Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор - Георгий Черданцев, "Катар-2022", "Матч ТВ".

Прямой эфир

Прямая трансляция - трансляция торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ, Первый канал;

Трансляция культурного события - водно-пиротехническое шоу "Алые паруса", Пятый канал.

Особенная номинация

Главное событие телевизионного сезона - работа военкоров ВГТРК в зоне специальной военной операции

О премии ТЭФИ

Церемония награждения проходила в два этапа, 7 декабря были названы победители в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы".

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.