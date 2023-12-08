Уилан считает, что администрация Байдена ничего не сделала для его возвращения в США

Осужденный в РФ американец потребовал от американского президента прекратить "дипломатические тонкости"

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Осужденный в РФ американец Пол Уилан подверг критике американского президента Джо Байдена и потребовал от него прекратить "дипломатические тонкости", а также выполнить обещание вернуть его в США. Об этом говорится в письме заключенного, которое опубликовал его брат Дэвид.

Уилан утверждает, что его жизнь "обречена закончиться" в мордовской колонии, где он отбывает наказание, и обвиняет администрацию Байдена в том, что она ничего не сделала, чтобы добиться его освобождения. "Почти пять лет мне говорили, что мое освобождение - приоритетная задача. Мне говорили, что все [в вашингтонской администрации] делают все возможное, чтобы добиться моего освобождения. По моему мнению, этого вовсе не было сделано. Мне обещали, что Соединенные Штаты придут за мной. Я надеюсь, что это произойдет до того, как станет слишком поздно", - заявил осужденный.

"Этой игре в дипломатические тонкости и любезные диалоги нужно положить конец. Белый дом, Совет национальной безопасности и Госдепартамент должны предпринять решительные действия, чтобы добиться моего освобождения. Президент Байден, я заплатил высокую цену за то, что являюсь американским гражданином. Обещание есть обещание. Время идет. Пожалуйста, верните меня домой", - добавил Уилан.

Комментируя это письмо, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал: "Не проходит и дня, чтобы команда президента не предпринимала попыток освободить Пола и [арестованного по аналогичному обвинению журналиста газеты The Wall Street Journal] Эвана [Гершковича] из российской тюрьмы". "Мы не можем подробно рассказывать о том, какие предложения мы делаем [РФ по освобождению Уилана и Гершковича]. Я могу заверить вас, что на самом деле мы совсем недавно сделали очень серьезное предложение, чтобы попытаться освободить Пола и Эвана, но Россия отказалась от него. Так что теперь мы вернулись к расчетам и будем смотреть, что можно сделать, чтобы попытаться их вытащить", - добавил официальный представитель Белого дома.

Как утверждал Кирби, Россия "предъявляет Полу очень высокие требования, потому что против него сфабриковали обвинения в шпионаже". "Они просто относятся к нему иначе, чем к другим людям, которых они задержали. Мы это понимаем, и поэтому выработать предложение, которое они примут, довольно сложно", - сказал он.

О делах Гершковича и Уилана

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Гершкович был арестован в России по делу о шпионаже. По информации Центра общественных связей ФСБ России, "действуя по заданию американской стороны, [он] вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Если Гершковича признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.

Уилан, имеющий гражданства Великобритании, Ирландии, Канады и США, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по ст. 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.