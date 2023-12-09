В Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Он откроется на территории креативного пространства "Хлебозавод №9"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Город неравнодушных" откроется на территории креативного пространства "Хлебозавод №9" в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики столицы, центральным событием фестиваля станет большой благотворительный маркет некоммерческих организаций, где можно будет приобрести вязаные игрушки, текстиль, керамику, украшения, товары для дома, одежду. "Приобретая уникальные товары, гости площадки поддержат организации, которые помогают малоимущим семьям, тяжелобольным детям, пожилым людям, бездомным животным", - подчеркнули в пресс-службе.

9 и 10 декабря на сцене фестиваля покажут иммерсивные спектакли, участниками которых смогут стать зрители. Также запланированы лекции и дискуссии с участием спикеров из творческих индустрий, в частности, 9 декабря пройдет дискуссия "Простые вопросы о главном", участие в которой примут музыканты и блогеры. На площадке фестиваля будут работать зоны мастер-классов, на которых вместе с фондами-участниками гости смогут сделать новогодние сувениры - открытки, свечи, венки, игрушки.

Фестиваль "Город неравнодушных" будет проходить 9 и 10 декабря с 11:00 до 21:00.