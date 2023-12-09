ВОЗ заявила о высоком риске распространения сибирской язвы в Замбии и соседних странах

По данным организации, зарегистрировано 684 случая с подозрением на эту болезнь

ЖЕНЕВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает риск распространения сибирской язвы в Замбии и в окружающем ее регионе как высокий. В информационном бюллетене, опубликованном в Женеве, ВОЗ сообщила о выявленных в этой стране 684 случаях заболевания людей с подозрением на сибирскую язву. Четыре человека умерли.

ВОЗ обратила внимание на "беспрецедентный" характер нынешней вспышки сибирской язвы в Замбии, охватившей 9 из 10 провинций страны. Предыдущая крупная вспышка была там в 2011 году. Тогда было зарегистрировано 511 случаев с подозрением на эту болезнь. Сейчас эпидемия распространяется в провинциях, расположенных вдоль бассейнов рек Замбези и ее притоков Кафуэ и Лунгвы. "Риск ее распространения внутри Замбии вырос из-за неограниченного перемещения животных между провинциями", - констатировали в организации. "Риск на региональном уровне также расценивается как высокий ввиду частого перемещения как животных, так и людей между Замбией и ее странами-соседями, в том числе Анголой, Ботсваной, Демократической Республикой Конго, Малави, Мозамбиком, Намибией, Танзанией, Угандой и Зимбабве", - подчеркнули в ВОЗ.

В организации напомнили, что первый в 2023 году случай заболевания в Замбии людей сибирской язвой был выявлен 16 июня, а по состоянию на 20 ноября в стране насчитывалось уже 684 случая с подозрением на заражение этой болезнью. Эти случаи зарегистрировали в 44 из 116 округов Замбии.

ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю с Замбией. Вместе с тем она считает императивом принятие мер по предупреждению распространения болезни и контролю за эпидемиологической ситуацией.

Сибирская язва считается одной из самых опасных инфекций в мире для человека и млекопитающих. Несмотря на то, что человечество научилось справляться с заболеванием, полностью искоренить инфекцию пока не удается. Ее вспышки периодически проявляются в разных странах. После заражения заболевание развивается стремительно, споры бактерий могут сохраняться в почве годами.