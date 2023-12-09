В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве на следующей неделе

При этом прогнозируются снег, ветер до 12 м/с и метели, отметил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Потепление прогнозируется в Москве с понедельника. При этом ожидаются ветер, снег и метели.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В начале следующей недели температура начнет повышаться, хоть и будет еще оставаться ниже нормы. Ночью будет уже около минус 10 градусов, а днем - в диапазоне минус 3-9 градусов. Но потепление это москвичам не удастся почувствовать особо, к сожалению, - прогнозируются снег, ветер 7-12 м/с, метели", - рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, сильных снегопадов не ожидается, но метели приведут к росту сугробов. "Они и сейчас внушительные, а будут минимум 45 см. Обычно такая высота [сугробов] бывает только в конце зимы за счет накопления осадков за весь период", - отметил он.