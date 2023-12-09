Генсек ОПЕК призвал отклонить соглашение об отказе от ископаемого топлива на COP28

По мнению Хайсама аль-Гайса, такое решение может привести к "необратимым последствиям"

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс призвал членов альянса отклонить все формулировки о постепенном отказе от ископаемого топлива, предложенные для включения в итоговый документ 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Соответствующее письмо, копия которого есть в распоряжении ТАСС, генсек направил делегациям всех 13 государств - членов ОПЕК, а также 10 странам, присоединившимся к соглашению ОПЕК+.

"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы почтительно призвать все уважаемые страны ОПЕК и страны не-ОПЕК, которые приняли Хартию сотрудничества, активно отвергать любые тексты или формулировки, нацеленные не на выбросы, а на энергетику, то есть ископаемое топливо", - говорится в письме.

Как отметил аль-Гайс, члены альянса осознают важность борьбы с изменением климата, однако "неоправданное и непропорциональное давление на ископаемое топливо может достичь критической точки и привести к необратимым последствиям". "Было бы неприемлемым, если политически мотивированные кампании поставят под угрозу процветание и будущее наших народов", - подчеркнул он.

Проект итогового документа

В пятницу вечером секретариат Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) распространил проект итогового документа COP28, который содержит несколько вариантов будущего использования ископаемого топлива, в том числе положения о поэтапном отказе от него.

Ключевой раздел документа, распространенного секретариатом РКИК, предлагает четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточатся в ближайшие дни. Участники COP28, которые ведут заключительные переговоры о параметрах соглашения, должны будут прийти к консенсусу до окончания саммита - или приняв одну из формулировок, или исключив этот пункт из финальной версии текста.

О конференции

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Одной из основных задач делегаций стран на климатическом саммите является так называемое Глобальное подведение итогов (Global Stocktake, GST), или анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, участники которой договорились не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.