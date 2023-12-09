МЧС России и Кубы договорились о сотрудничестве по защите населения от ЧС

Кубинские специалисты, обучающиеся в российской Академии государственной противопожарной службы МЧС, также примут участие в программе международного салона "Комплексная безопасность - 2024"

ГАВАНА, 9 декабря. /ТАСС/. МЧС России договорилось с кубинскими коллегами о развитии взаимодействия в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Достигнуты договоренности между спасательными ведомствами России и Кубы о развитии сотрудничества в деле защиты населения и территорий", - сообщили в пресс-службе по итогам переговоров, в которых приняли участие статс-секретарь - замглавы МЧС России Алексей Серко, глава МВД Кубы Ласаро Альварес Касас и начальник Национального штаба гражданской обороны страны Рамон Пардо Герра.

В ведомстве отметили, что кубинская сторона приняла приглашение к участию специалистов, проходящих обучение в Академии государственной противопожарной службы МЧС России, в программе международного салона "Комплексная безопасность - 2024", который пройдет в конце мая - начале июня. "По мнению сторон, каждая национальная служба по борьбе с бедствиями обязана обеспечить своих будущих специалистов всеми самыми современными компетенциями", - добавили в пресс-службе.

Также кубинские коллеги рассмотрят возможность вступления в Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей. Очередной чемпионат мира под эгидой федерации пройдет в Китае осенью следующего года.

Кроме того, стороны подтвердили перспективность российско-кубинского сотрудничества спасательных служб.