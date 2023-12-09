В Москве ожидаются облачная погода и до минус 14 градусов

Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается минус 12-14 градусов, в ночь на воскресенье - до минус 14 градусов.

Ветер восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах минус 17 - минус 12 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов.