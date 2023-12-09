Турция экстрадирует в РФ разыскиваемого Интерполом криминального авторитета Панюшина

Совет министров непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра постановил переправить преступника в Анкару, после чего он будет передан России

АНКАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра приняли решение об экстрадиции в Россию находящегося в розыске Интерпола Виктора Панюшина, имеющего в криминальной среде прозвище Витя Пан. Об этом в пятницу сообщила газета Habertürk.

По ее данным, судебные органы приняли во внимание факт того, что Панюшин разыскивается правоохранительными органами РФ за совершенные на ее территории преступления по девяти статьям. В их числе убийство, создание преступной организации, организация и проведение незаконных азартных игр и похищение человека организованной группой лиц.

Совет министров ТРСК постановил признать преступника находящимся на территории Северного Кипра нелегально и переправить его в Турцию, откуда он будет передан на территорию России после завершения на Северном Кипре касающихся его законных процедур, уточняет издание.

Ранее Панюшин сбежал из РФ на Украину, где оформил украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения, поясняет Habertürk. По нему он в начале 2023 года приехал в ТРСК и остановился в отеле, где уже бывал в 2021 году с российским паспортом. В июне полиция республики задержала его за предъявление поддельных документов, а Интерпол запросил его экстрадицию.