В Красноярске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов

В центральной части региона до 13 декабря температура опустится местами до минус 45-47 градусов

ТАСС, 9 декабря. Режим повышенной готовности ввели в Красноярске из-за морозов до минус 40 градусов, сообщил мэр города Владислав Логинов в своем Telegram-канале.

"Понижение температур вплоть до минус 40 градусов в ближайшие дни обещают синоптики. Поручил городским службам перейти в режим повышенной готовности. На особом контроле - работа объектов жизнеобеспечения, возникающие сбои должны устраняться оперативно", - написал Логинов.

В центральной части региона до 13 декабря температура опустится местами до минус 45-47 градусов, а в северной - до минус 50.

По данным Среднесибирского УГМС, 9-13 декабря в Красноярске ожидается аномально холодная погода. "Значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 15-24 градусов <...>, в центральных районах Красноярского края ожидается сильный мороз, температура воздуха местами минус 45-47 градусов, на севере и востоке до минус 50 градусов", - сообщают синоптики.